Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Friday 3 October 2025 Sarvarth Siddhi Yog ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಶುಕ್ರವಾರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ನಾಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಡವು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನವೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.