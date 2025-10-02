today october 2nd horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಅತಿಥಿಗಳ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಹಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗಿನ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗೊಂದಲದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸ್ವಭಾವವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ: ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊರಗಿನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ: ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು.