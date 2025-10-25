today october 25th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ.
ಮೇಷ:
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣ ಇಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಸಾಲಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕ:
ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ಅನಿಯಮಿತ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರವಾಸವೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇತರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಮಕ್ಕಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಧನು:
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮಕರ:
ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಮನೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೌಕರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ:
ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಂಚನೆ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಘನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು.