- ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ, 3 ರಾಶಿ ಜನರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯೋಗ
rahu ketu nakshatra parivartan lucky zodiac sign become rich astrology ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳಂತಹ ನಿಗೂಢ ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ರಾಹು-ಕೇತು
ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.29 ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯು ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.