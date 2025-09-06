ಈ 5 ದೇವಾಲಯ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?.
Temples Open During Grahan: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ನೋಟ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ . ಗ್ರಹಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹವನದ ನಂತರ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಈ 5 ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?.
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ (Lakshminath temple)
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸೂತಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂತಕ ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಆ ದಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೋಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಥ ಬಾಲಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು "ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಕರು ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಭಗವಂತನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ.
ತಿರುವರಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ (Thiruvarppu Krishna Temple)
ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವರ್ಪ್ಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹವು ತೆಳ್ಳಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಜಾರಿತು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ದೇವರು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಾಲಯ (Vishnupad Temple)
ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಾಲಯವು ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಣಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ (Mahakaleshwar Temple)
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಲ ಸ್ವತಃ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ (Kashi Vishwanath Temple)
ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಯಕ್ಷ, ಗಂಧರ್ವ, ಕಿನ್ನರ, ಸುರ ಮತ್ತು ಅಸುರರ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂತಕ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ದಿನದಂದು, ವಿಶ್ವನಾಥನ ಆರತಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 4:00 ರಿಂದ 5:00 ರವರೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5:30 ರಿಂದ 6:30 ರವರೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ್ ಭೋಗ್ ಆರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7:00 ರಿಂದ 7:30 ರವರೆಗೆ ಶಯನ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಯನ ಆರತಿಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.