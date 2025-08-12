ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಈ ದಿನದಂದು, ಭಕ್ತರು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರ (ಅವತಾರ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು (ಅಷ್ಟಮಿ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 (ಶನಿವಾರ) ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಭಕ್ತರು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಂಕಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಏಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಸಂಕಲ್ಪ (ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನವಿಡೀ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡಿ
ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ
ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ
ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಉಪವಾಸಗಳ ವಿಧಗಳು
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ: ನಿರ್ಜಲ (ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ) ಮತ್ತು ಫಲಹರ್ (ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ).
ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ದಿನವಿಡೀ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಲಹಾರ ಉಪವಾಸ: ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ, ಫಲಹಾರ ಉಪವಾಸವು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ (ಶುದ್ಧ) ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.