ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2025: ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ
ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ - ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 - 11:49 PM
ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 - 09:34 PM
ನಿಶ್ಚಿತ ಪೂಜಾ ಸಮಯ - ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 - ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:04 ರಿಂದ 12:47 ರವರೆಗೆ
ಪರಾನ ಸಮಯ - ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 - ರಾತ್ರಿ 09:34 ರ ನಂತರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ - ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2025 - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04:38
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ್ಯ - ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025 - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:17
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2025: ಮಹತ್ವ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಅವರ 5252 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ
1. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಯೇ..!!
2. ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಯೇ ನಮಃ..!!
3. ಕೃಷ್ಣಯೇ ವಸುದ್ವೇಯೇ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಯೇ ಗೋವಿಂದಾಯೇ ನಮೋ ನಮಃ..!!
4. ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ..!!