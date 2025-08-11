2025 ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ತಿರುವು, ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ
ಈ ವರ್ಷ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಯೋಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:43 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರ ದೇವರು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಚಕ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:21 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಯೋಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಶುಭ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.