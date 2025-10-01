ಹಾವೇರಿಯ ದೇವರಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಲತೇಶ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಗೊರವಯ್ಯನವರು 'ನಾಡು ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೇ.. ನಾಡು ಸಿರಿಯಾಗೀತಲೇ ಪರಾಕ್!' ಎಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೈವವಾಣಿಯು ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ (ಅ.01): ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾಲತೇಶ ದೇವರ ಕಾರ್ಣೀಕೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರವಯ್ಯಗಳು ನುಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಪ್ರಧಾನ ಗೊರವಯ್ಯಗಳಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಉರ್ಮಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ದೈವವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿದರು. 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇರಿ ನಿಂತು, ಗೊರವಯ್ಯನವರು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೀಗಿದೆ: 'ನಾಡು ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೇ.. ನಾಡು ಸಿರಿಯಾಗೀತಲೇ ಪರಾಕ್!'

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:

ಗೊರವಯ್ಯನವರ ಈ ದೈವವಾಣಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
'ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕಿತ್ತಲೇ ಪರಾಕ್' ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯ
Related image2
ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ: ದೇವರಗುಡ್ಡ ಕಾರ್ಣಿಕದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರು

ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ:

ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಡಿನ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಬವಣೆ ದೂರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸಿರಿಯಾಗಲಿದೆ ನಾಡು: 'ನಾಡು ಸಿರಿಯಾಗೀತಲೇ' ಎಂಬ ನುಡಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ನಾಯಕರ ಉದಯ: ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ, ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ಉದಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

9 ದಿನಗಳ ವ್ರತದ ನಂತರ ಕಾರ್ಣಿಕ:

ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಗೊರವಯ್ಯ ನಾಗಪ್ಪ ಉರ್ಮಿ ಅವರು ಸತತ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಮೈಮೇಲೆ ಮಾಲತೇಶ ದೇವರನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ನುಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಕಾರ್ಣಿಕವು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.