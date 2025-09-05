ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹನೇ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
Heart Line Palmistry ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವನ ಕೈಯ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯು ಅವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಅವನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಕುತಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹನೇ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆ
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು, ತೋರು ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಅಂಗೈಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ?
*ಇಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
*ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗದೆ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಶನಿ-ಗುರು ಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜನರು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಆದರ್ಶ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನರು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ದೋಷರಹಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯಿದ್ದರೆ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಇರುವ ಜನರು ಅಶುಭ ಫಲದವರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಳದಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಇರುವ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮೋಸಗಾರರು..
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಯಂತಹ ಹೃದಯ ರೇಖೆ ಇರುವ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಸರಪಳಿಯಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಬಂಧವು ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ
ಹೃದಯ ರೇಖೆಯು ಹಾವಿನಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.