ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಯಸಿದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 7 ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತೆಯೇ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರಾಗಿರಲಿ, 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತ. ನೀವೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, 7 ಟ್ರೆಂಡಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಸಾಲಿಟೇರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹೂಪ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಡ್ರಾಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮುಖವನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಿನಿ ಸ್ಟಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಚಿಕ್ಕ ಸುತ್ತಿನ ಮುತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಿನಿ ಸ್ಟಡ್ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಘು ಕಸೂತಿಯ ಸೂಟ್, ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರದಂತಹ ಸ್ಟಡ್ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆವಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್-ಕುರ್ತಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ಮಿನಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಸಣ್ಣ ಎಲೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಿನಿ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ಗಳು ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುವಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
CZ ಸ್ಟೋನ್ ಲೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಜರ್ಕನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗದಂತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹೂಪ್ ಉಂಗುರವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲಿ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.