ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರ ಜೋಡಿ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಫ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'VD14' ನಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಈ ಕಥಾನಕವು "ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಕಥೆ" ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2018 ರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ' ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಜಯ್-ಅತುಲ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'VD14' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'VD14' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ದೇಹವು ಸ್ನಾಯುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದವಾದ ಹರಿಯುವ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಗಾಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದೇವಾಲಯದ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಋಷಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರವಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ "ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ
ಈ ಜೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2025 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 43 ನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ನಗುತ್ತಾ, ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'VD14' ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.