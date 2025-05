ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಹೌದು, 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' (Kantara 2) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ತರಲು ಹಗಲಿರುಳೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, "ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ, ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (Trust us, it'll be worth the wait)," ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದು, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದಾದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ.