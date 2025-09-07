ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹವು ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಬಲವಾದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ..
'ಬಾಘಿ 4' ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹16.28 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಗವಾದ ‘ಬಾಘಿ 4’ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
‘ಬಾಘಿ 4’ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ) ₹12 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ‘ಬಾಘಿ 4’ ಶನಿವಾರದಂದು ಕೇವಲ ₹4.28 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹16.28 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹವು ಬೇಗನೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಬಲವಾದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಶನಿವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
‘ಬಾಘಿ 4’ ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ:
ಶನಿವಾರದಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕೇವಲ 9.64% ಆಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ 20.97% ತಲುಪಿದರೂ, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿ ಅಥವಾ ವರದಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 24% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ತಲಾ 20% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ (15.50%), ಎನ್ಸಿಆರ್ (16.50%), ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು (17%) ನಂತಹ ಇತರ ನಗರಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ 8.5% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಂತಹ ನಗರಗಳು ಸುಮಾರು 14% ರಷ್ಟಿದ್ದವು.
ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಅದರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಭಾನುವಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬಾಘಿ 4 ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಘೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:
‘ಬಾಘಿ 4’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎ. ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮತ್ತು ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ನಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ನಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 2013 ರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಐಂತು ಐಂತು ಐಂತು' ದ ಅನಧಿಕೃತ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.