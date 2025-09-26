ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರೆಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ Kroll, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು (Virat Kohli) ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 231.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ರೂ. 1,920 ಕೋಟಿ) ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರೆಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 273 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಜರಿ
ಕೊಹ್ಲಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 170.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 145.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಠಾನ್ ಹಾಗೂ ಜವಾನ್ ಮುಂತಾದ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಮೌಲ್ಯವು 21% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇದ್ದು, ಅವರ ಮೌಲ್ಯ 116.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದ ಟಾಪ್ ತಾರೆಗಳು
ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (108 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಇದ್ದರೆ, ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (102.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ 92.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (83.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಇದ್ದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 16ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 57 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ತಾರೆಗಳ ಹಾಜರಿ
ಟಾಪ್ 25 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ನಟ-ನಟಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡತಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 15ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (58.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್), ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 24ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (35.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ತಾರೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ (79.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ (68 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (48.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೃತಿ ಸನನ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತಿತರರು ಟಾಪ್ 25ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಸಿನೆಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಅವರ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.