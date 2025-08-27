ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಕೋಮಲ್ ನಹ್ತಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ಸತ್ಯ" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

ವರ್ಮಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಸತ್ಯ" ಸಿನಿಮಾ ನಿಜ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್.

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ?

ವರ್ಮಾ "ಸತ್ಯ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ, ಹರಿವಿನಂತೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಫೀಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ

"ಸತ್ಯ" ಚಿತ್ರ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌ನ ನಿಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಸೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ?

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಸತ್ಯ" ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ವರ್ಮಾ "ಸತ್ಯ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ, ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್, ಜೆ.ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಶೆಫಾಲಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. Sacnilk ಪ್ರಕಾರ, "ಸತ್ಯ" ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 18.60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಟಿವಿ9 ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 2.5 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ.