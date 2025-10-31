ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು... ನಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದಿದ್ದು ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಅವರ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಅದಿನ್ನೂ ಅವರ ಸಿನಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ರಣಬೀರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತಾನು ಖಾಲಿತನ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಖಾಲಿತನ
ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, "ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ. ಓಹ್, ನಾನು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ತರಕಾರಿ ತರಹ ಇದ್ದೆ, ಟಿವಿ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು... ನಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದಿದ್ದು ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನರ್ಗಿಸ್ ಫಖ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು
ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಆದರೆ ನಂತರ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದುಕುಳಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು 'ಬರ್ಫಿ!' ಎಂಬ ಸುಂದರ, ಹಗುರವಾದ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಆನಂದದಾಯಕ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನರ್ಗಿಸ್ ಫಖ್ರಿ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ?
2021 ರಲ್ಲಿ ETimes ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಫಖ್ರಿ, 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ, "ನನಗೆ ಆಡಿಷನ್ಗಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಆಭರಣದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದರ ದೀರ್ಘ ಆವೃತ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು."
ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ
ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ನಟರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
"ಇಂದಿಗೂ, ರಣಬೀರ್ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಹ-ನಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರವೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನರ್ಗಿಸ್ ಫಖ್ರಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.