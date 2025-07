ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾರೀ' ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (ಆರ್‌ಜಿವಿ-RGV) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಸಾರೀ' (Saaree) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಚತುರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌ಜಿವಿ (Ram Gopal Varma), "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರು ಹೊಗಳಿದರೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತೆಗಳಿದರೂ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಲೀ, ವಿಮರ್ಶಕರಿಗಾಗಲೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ, ನನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾರೀ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗೂಡಾರ್ಥವೇನು?

ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಸಾರೀ' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಮಾ, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇವಲ ಉಡುಗೆಯಾದ 'ಸೀರೆ'ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ‘Sorry’ (ಕ್ಷಮೆ) ಪದದೊಂದಿಗಿನ ಚತುರ ಆಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು 'ಸೀರೆ'ಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಸಾರಿ' (Sorry) ಕೇಳಲು 'ಸೀರೆ' (Saaree)ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸೀರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಸಗಿದ ಘೋರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಲ್ಲುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ 'A Sorry can't undo a Saaree' (ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ, ಸೀರೆಯಿಂದಾದ ನೋವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾರದು) ಎಂದಿಡಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ನಟಿ ಅವಂತಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾರೀ' ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.