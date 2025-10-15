ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೀಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ..!
ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್, ಆದಿಲ್ ದುರಾನಿ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ
ಆದಿಲ್ ದುರಾನಿ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ರದ್ದು ಆದಂತಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಟಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ (Rakhi Sawant) ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಆದಿಲ್ ದುರಾನಿ (Adil Durrani) ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆದಿಲ್ ಕೂಡ ರಾಖಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರೇವತಿ ಮೋಹಿತೆ-ದೇರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, 2023ರಲ್ಲಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ದುರಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 498A (ಕ್ರೌರ್ಯ) ಮತ್ತು 377 (ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರೋಪಗಳು ದಂಪತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ?
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೋಹಿತೆ-ದೇರೆ ಅವರು ನಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಾವಂತ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದುರಾನಿ ಅವರು ಸಾವಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಅಂಬೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದುರಾನಿ, ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ದೂರುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಂತ್ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಯ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.