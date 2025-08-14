ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಕೂಲಿ' OTT ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು? ಈಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ..!
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೂಲಿ' ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಮಿಳು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೂಲಿ' ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಹ-ಬರೆದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲಾನಿತಿ ಮಾರನ್ ಅವರು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಥಲೈವರ್ 171 ಎಂಬ ಕಾರ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 171 ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಕೂಲಿ' ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗಿರೀಶ್ ಗಂಗಾಧರನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫಿಲೋಮಿನ್ ರಾಜ್ ಸಂಕಲನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸಹಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಾದ ಅನ್ಬರಿವ್, ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಎನ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 'ಕೂಲಿ' IMAX-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಯುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿ-ಏಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ - ಇದು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಡೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು
'ಕೂಲಿ' ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರವು ಅದರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಬಲ ಅಭಿನಯಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, 'ಕೂಲಿ' ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಮಿಳು ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.