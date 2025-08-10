ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ನಟನೆಯ 'ಲಿಯೋ: ಬ್ಲಡಿ ಸ್ವೀಟ್' ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಅಮೆರಿಕ ಒಂದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 1,447,203 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, 56,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕೆನಡಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಂಗ್ರಹವು 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು 'ಕೂಲಿ' ಮುರಿದಿರುವ ದಾಖಲೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರದ್ದೇ ನಿರ್ದೇಶನದ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಲಿಯೋ: ಬ್ಲಡಿ ಸ್ವೀಟ್' ಚಿತ್ರವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನದಂದು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 'ಕೂಲಿ' ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತನ್ನದೇ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರೇ ಮುರಿದಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ವೇಗವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಂತಹ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 'ಕೂಲಿ', ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.