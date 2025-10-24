&nbsp;'ಖೈದಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದು ರಿಮಾಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ.' ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಸುಮ್ನಿರು. ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಖಾಕಿ ಅಥವಾ ಖೈದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ. ಇವನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿ.

ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಬಯಲು!

ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ (Darling Prabhas) ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಯೋಚಿಸದಂತಹ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು, 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'ನಿಂದ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರಾಗಣವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಓದುತ್ತಿರೋ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಗೆ ಬಿಡಿಗಾಸೂ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
Related image2
ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕಾಂಚನಾ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಕೇಸರಿ ವೀರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿವೇಕ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ಜಪಾನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ (@sandeepreddy.vanga) ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್

'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ಯಾರಿದು? ಇದು ನಿನ್ನ ಪೆರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇಗ ನಡಿ.'

ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ - 'ಸರ್, ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ಟಾಪರ್.' ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೆದು ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿರಿ.' ಉದ್ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖೈದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ.'

ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತದೆ - 'ಖೈದಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದು ರಿಮಾಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ.' ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ - 'ಸುಮ್ನಿರು. ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಖಾಕಿ ಅಥವಾ ಖೈದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ. ಇವನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿ.' ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ - 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.' ಈ ಸೌಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.