ನಾಗಾರ್ಜುನ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾದ್ರು. ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ: ತೆಲಂಗಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿವೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬುಧವಾರ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಾಂಪಲ್ಲಿಯ ಮನೋರಂಜನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾದ್ರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು.
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೋಲಾಹಲ
ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ, ಕೆಟಿಆರ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಮಂತಾನ ಕೆಟಿಆರ್ ಹತ್ರ ಕಳ್ಸೋಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಸಮಂತಾ ಒಪ್ಪದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ವು. ಈ ಆರೋಪಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಕ್ರೋಶ
ಸುರೇಖಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. “ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು. ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು” ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಅಮಲ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಅಖಿಲ್ ಕೂಡ ಸುರೇಖಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸುರೇಖಾ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಕೊಂಡ ಸುರೇಖಾ ಕೂಡ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದೆ.