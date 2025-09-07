ಇನ್ನು, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಕೃತಿಕಾ ಕಾಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ: ದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಮಟ್ಕಾ ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಯಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಕೃತಿಕಾ ಕಾಮ್ರಾ (Kritika Kamra), ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ:
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಈಗ ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು:
ನಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, "ಜನರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮತ್ತು ಆ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು ನನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು'. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದುದು ಏನು? ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು, ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಒಲವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆ? ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ."
ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು:
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರಳವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ - ನಾವು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಮನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ನೋವು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು.
ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ, ಬರಗಾಲಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ - ಈಗ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಂತೆ - ನಾವು ಈ ನೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲ ಜನರು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು."
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು:
ಇನ್ನು, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಕೃತಿಕಾ ಕಾಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ: ದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಮಟ್ಕಾ ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.