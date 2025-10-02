ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ!
ಕನ್ನಡದ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ (Pushpa Arunkumar) ಅವರು ಇಂದು, 02 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಜ್ (Sriraj) ಅವರೇ ಪುಷ್ಪಾರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ, ರಿಲೀಸ್ ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. 'ಸೋಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ' ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಗುರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೋತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್!
ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಬಳಿಕ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ 'ಘಾಟಿ' ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ, ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 'ಘಾಟಿ' ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿ ತೆಲುಗು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಆ ಮಾತು ಏಕೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲವೇ?
ಅಂದಹಾಗೆ, ಪುಷ್ಪಾ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ , 'ರಕ್ತ. ಕ್ರೋಧ. ಸೇಡು. ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ.. (Blood. Rage. Revenge. The storm is about to break...) ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಬ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂತಿದೆ!