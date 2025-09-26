Karnataka Govt Proposes New 2% Cess on Cinema Tickets and TV Channels ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.26): ಒಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಸ್ ಭಾರ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಕಾಂಗಳ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿಯ ಭಾರವನ್ನೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ & ಜಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು 36 ಪೈಸೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ನಿಂದ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಮನರಂಜನಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (ಕಲ್ಯಾಣ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1 ರಿಂದ 2 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಯಿದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ದರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ "ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ" ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೂರದರ್ಶನ ಮನರಂಜನಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ" ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು 2.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 50,000 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 70,000 ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 18 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು (ನಟರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಥವಾ ನರ್ತಕರು) ಮತ್ತು ನುರಿತ, ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ: ಅಪಘಾತ ಭತ್ಯೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣ ಸಹಾಯ (ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಿ, ಮಾತೃತ್ವ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ.
ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಮಂಡಳಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.