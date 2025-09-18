ನೈಸಾ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್-ಅಜಯ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆ, ನೈಸಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ & ಕಾಜೋಲ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ನೈಸಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಂಪತಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ (Ajay Devgn) ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ (Kajol) ಅವರ ಮಗಳು ನೈಸಾ (Nysa) ದೇವಗನ್ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ನೇಹಿತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸಾ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೈಸಾ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ನೈಸಾಗೆ ಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿಕೆ!
ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಜೋಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ತಮಗೆ ಕೆಲವು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನೈಸಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮಾತುಗಳು!
'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 8' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನೈಸಾ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನೈಸಾಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರು (ನಟಿ) ಆಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾದರೆ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು 20 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಶತ ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೈಸಾ ಅವರ ಸದ್ಯದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ!
ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಂಧನ!
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ನೈಸಾ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, "ನೈಸಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" (Nysa Cinema Awaits You) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಇದು ನೈಸಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಕಾಜೋಲ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ನೈಸಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಓರಿ ಕೂಡ, "ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ @nysadevgan" ಎಂದು ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೈಸಾ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು.
ನೈಸಾ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್-ಅಜಯ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ನಡುವೆ, ನೈಸಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೆಪೋಟಿಸಂ ಕಿಡ್ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!