ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅವತಾರವಾದ ಕಲ್ಕಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವರಾದ ಯಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಡುವ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅವರು, "ಮುಂದಿನ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪರಿಗಣನೆಯ ನಂತರ, ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರು ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಹೊಸ ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪಂಚ ಭಾರತ ವಿಮರ್ಶೆ (Pan India review) ಎಂಬ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರು 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಲೋಕಹ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಾರಣ?
ಚಿತ್ರತಂಡವು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.