ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಬಾಲನಟಿ ತ್ರೀಶಾ ಥೋಸರ್ರನ್ನು (Treesha Thosar) ಅಭಿನಂದಿಸಿ, "ನೀನು ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೀಯಾ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಧನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ತ್ರೀಶಾ ಥೋಸರ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯ ತ್ರೀಶಾ ಥೋಸರ್, ನನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿನಗೆ!
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪುಟ್ಟ ತ್ರೀಶಾ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, "ಪ್ರಿಯ ತ್ರೀಶಾ ಥೋಸರ್, ನನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿನಗೆ. ನೀನು ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೀಯಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನನಗೆ ಆರು ವರ್ಷ! ಮುಂದುವರಿಸು ಮೇಡಂ. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ಕಳತ್ತೂರ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ನಟನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯು, ಹಾಸನ್ ಅವರು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀಶಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನೀನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!
"ನೀನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.." ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತ್ರೀಶಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮನ್ನು "ಮಗು" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
"ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ @ikamalhaasan ಸರ್ ಅವರೇ #TreeshaThosar ಗೆ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಕ್ಷಣ. #KamalHaasan ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ #NationalAward ಅನ್ನು 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಈಗ ತ್ರೀಶಾ ಥೋಸರ್ 4ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ! ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ತ್ರೀಶಾ-ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ!" ಎಂದು ವೀಡಿಯೊದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ತ್ರೀಶಾ ಥೋಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ 'ನಾಲ್ 2' ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ತ್ರೀಶಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು.
ಈ ಯುವ ನಟಿಯನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು - ಈ ಕ್ಷಣವು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.