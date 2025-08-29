ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ. ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಓದಿ.
'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
ದೆಹಲಿಯ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಪರಮ್ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ) ಕಥೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ನೋಡುವ ಪರಮ್, ಜನರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ್ ತಂದೆ (ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್) ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹುಡುಗಿ ಸುಂದರಿ (ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್)ಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ್ನ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿಯ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಪರಮ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ.
'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ 'ಪರಮ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ತಮಾಷೆಯ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಷಾರ್ ಜಲೋಟಾ ದೆಹಲಿಯ ಹೈಟೆಕ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.