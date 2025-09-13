ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ 2014 ರ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕ 'ಮೇರಿ ಕೋಮ್' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ 'NH10' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ (Darshan Kumaar) ದಿವಂಗತ ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ (Satish Kaushaik) ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಗಜ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ತಡರಾತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ನಿಂದ ನೆನಪುಗಳು:
ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದರ್ಶನ್, 'ಕಾಗಜ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಂತದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ, ತಡರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು "ಬೇಟಾ, ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಏನು ಎಮೋಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದರ್ಶನ್ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸತೀಶ್ "ನೀನು ಮೊದಲ ನಟ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಗಳು:
ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಂದನ್ ರಾಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ಕಾಗಜ್ 2' ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ:
'ಕಾಗಜ್ 2' ಚಿತ್ರವು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿತು, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ನಿಧನ:
ಸತೀಶ್ 66 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 9, 2023 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೆಲಸ:
ಕುಮಾರ್ 2014 ರ ಕ್ರೀಡಾ ನಾಟಕ 'ಮೇರಿ ಕೋಮ್' ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ 'NH10' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕುಮಾರ್ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸಮೀರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ದಿವಂಗತ ನಟ ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: 'ಅವರು ನನಗೆ ತಡವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು'