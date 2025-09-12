ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಒಲವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ ನಟಿ:
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಇಂದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಆನಂತರ ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅವರು, ಇತರೆ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ: ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್!
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ. ಅವರು ನಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಟಿಬಿಲಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳವಾದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರೂ ಹೌದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಅದಿತಿ ಶಂಕರ್: ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪುತ್ರಿ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯೆಯೂ ಹೌದು!
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಶಂಕರ್, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಅದಿತಿ, ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್: ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಗಮ
ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. 2001 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಪಯಣ 1996 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಡ್ರಾಗ್ಸ್ ಮೆಗಾಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಗೆ, ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಆದರೆ, ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಲೋಕವನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಅವರು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ-ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು. ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಾರ್ವೆಲಸ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.