ಪುಟ್ಟ ಶೀಲಾವತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಘಾಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾದ AI ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ!
2023 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂಬರುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಾಟಕ 'ಘಾಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಬದಲಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
AI ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ:
ಗುರುವಾರ, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಟಿ X (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ AI-ರಚಿತ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಶೀಲಾವತಿಯನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ ಪುನರ್ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಶೀಲಾವತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
ಮತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಶೀಲಾವತಿಯ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ." 'ಘಾಟಿ' CBFC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ-ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯದ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ U/A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮುದ್ದಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "ಕ್ಯೂಟಿ ಆವೃತ್ತಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮೇಡಂ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ ಜಗರ್ಲಾಮುಡಿ ಅವರು ನಟಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಗುಲ್ಟೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಧೈರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ ಜಗರ್ಲಾಮುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ನಾಗವೇಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.