ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ (Jacqueline Fernandez) ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥ್ಲೀಜರ್ (ಜಿಮ್ ಉಡುಪು) ಧರಿಸಿ, ಜಿಮ್ನ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರು, "ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಮಯ" (Always do the hardest thing first in the day. Work out time) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಳವಾದ ಸಾಲು, ಅವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಬಲ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ದಿನವಿಡೀ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಬದ್ಧತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಗ, ಪೋಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಏರಿಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರವು ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಿದೆ.