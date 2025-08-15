"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಸೈಯಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. 'ಆಶಿಕಿ 2' ಮತ್ತು 'ಏಕ್ ವಿಲನ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೋಹಿತ್, ತಮ್ಮ 'ಸೈಯಾರಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಂದಿನ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಪ್', 'ಖಾಕಿ', ಮತ್ತು 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪ್ಸ್' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಶ್ಮಿತಾ (Aishwarya Sushmita) ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ.
ಆದರೆ, ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಅವರಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಮುಖಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ, "ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು 'ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 'ನಿನ್ನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ, ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ನಮ್ಮ ಮುಖವು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ. ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ, ಆಗ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿಲ್ಲ," ಎಂದರು.
ದೇಹ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯ (Body Positivity) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ, "ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ, ದೇಹ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಎಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮುಖವೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳು. ಸಹಜತೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.