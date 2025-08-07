ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ: ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಚೆಲುವೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನೀಲಿ ಕಂಗಳ ರಾಣಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwrya Rai Bachchan) ಅವರ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಯಾಸತ್ (Siasat) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಅವರ ಈ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು?
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ: ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್18 (News18) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರ (Brand Endorsements): ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. L'Oréal, Longines, Kalyan Jewellers, Lux ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಟವು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 'ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು L'Oréal ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್:
1994ರಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ' ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ একজন ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದೆ.