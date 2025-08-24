ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. "ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಆ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್ಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ (Anil Kapoor) ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai Bachchan) ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ! ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಿವಂಗತ ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ, ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಗಂಭೀರ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಸಾಲಾ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ 'ಅವಿನಾಶ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಾದರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾವು 'ತಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾನು ಮಾರುಹೋದೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಯ್ಡು ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ" ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನೂ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದೆವು.
ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು" ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ತಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿತ್ತು. 'ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ' 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.