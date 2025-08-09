‘ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲುದಾರರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಏಕೈಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಾವೇ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಲುದಾರರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ವಿವಾದ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು. ಆಮಿರ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಲುದಾರರು, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ₹100 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲುದಾರರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.
ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲುದಾರರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಏಕೈಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಾವೇ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ:
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದು, ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಪೇ-ಪರ್-ವ್ಯೂ' (Pay-Per-View) ಮಾದರಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿತರಣಾ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರವು 2007ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಂಭೀರ ಕಥೆಯ ಬದಲು, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಜೂಜು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.