ಪುಣೆಯ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪುಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪುಣೆಯ ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಡರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಔರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ನಿತೀನ್ ಎಸ್ ಧರ್ಮಾವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮಗ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ಶಾಲೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಗು ಮನೆಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (PE) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಅವನೊಳಗಿದೆ,” ಎಂದು ಧರ್ಮಾವತ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಈ ಕೊಳೆತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎದುರು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.”
ಧರ್ಮಾವತ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ PE ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ಈಗಿನ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಕ್ಕಳ ನಿದ್ರೆ, ಮನಶ್ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸವು ಕಲಿಕೆಯ ಬಲವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಕಲನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ, ಕರಕುಶಲ, ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ.”
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಶಾಲೆಗಳ ನಿಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು: “ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಹಿತವನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.”
ಮೂರನೇ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
“ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಖರ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಂದು ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.”
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯ
ಈ ಘಟನೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬದಲು, ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ನಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಣೆಯ ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವವಲ್ಲ — ಅದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೆ.