ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

BMW India: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ವಿಕ್ರಮ್ ಪವಾಹ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪವಾಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ 2 ಸೀರೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಕೂಪ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ 3 ಸೀರೀಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ 5 ಸೀರೀಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ 7 ಸೀರೀಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ X1, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ X3, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ X5, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ X7, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ M340i ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ iX1 ಲಾಂಗ್ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ i4, i5, i7, Z4 M40i, M2 ಕೂಪ್, M4 ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, M8 ಮತ್ತು BMW XM ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನಂತಹ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಖಚಿತವಾದ ಬೈ-ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂತ್ಯ-ಅವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ.