ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ತಾನೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಚಿನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಜೋ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಚಿನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಸಚಿನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರೇ ಎಂದೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಾಲೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಾನೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಚಿನ್, ಇದೇ ಸಾಕಾ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಜೋ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವ ರೂಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಆಗ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ರೂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಚಿನ್ (15,921) ದಾಖಲೆಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟಲು ರೂಟ್ಗೆ (13,543) ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2,378 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬದಲಾಗಲಿ: ಸಚಿನ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡಿಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲೆನೋವು ತರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಅಪೀಲುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಔಟ್ ನೀಡಿದಾಗ ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೂ, ಮೈದಾನದ ಅಂಪೈರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯದ ಲಾಭ ನೀಡಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೌಲರ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ನ ಬೇಲ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಶೇಕಡಾದಿಂದ ಐವತ್ತು ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೂ, ಅಂಪೈರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಾಗ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
2009 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವು ಆಟದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದರು.