ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದರು. ಒಮಾನ್ 67 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ದುಬೈ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 93 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದೆ. 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಒಮಾನ್ 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 67 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸುಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್ ಮತ್ತು ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಸಹೀಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ (29), ಹಸನ್ ನವಾಜ್ (9), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ (19), ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ (8), ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ (23*), ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ (2*) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಮಾನ್ ಪರ ಶಾ ಫೈಸಲ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಒಮಾನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸುಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಒಮಾನ್ ನಾಯಕ ಜಿತೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (1), ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ (13), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ (3), ಸುಫ್ಯಾನ್ ಮೆಹಮೂದ್ (1) ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ (2) ರನ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ (27), ಶಾ ಫೈಸಲ್ (1), ಸಿಕಂದರ್ ಇಸ್ಲಾಂ (0), ಹಸ್ನೈನ್ ಶಾ (1), ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ (10), ಸಮಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ (5*) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಮೂರು ಒಮಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪಾಕ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಾಕ್ಗೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ
ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಇ ಎದುರು 9 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಇದೀಗ ಬದ್ದ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಪಹಲ್ಗಾಂ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಸಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾನುವಾರ(ಸೆ.14)ರ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಭವಾಗಲಿದೆ.