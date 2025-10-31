Jemimah Rodrigues Family Conversion Row Resurfaces ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೆಮಿಮಾ ತಂದೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಖಾರ್ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಕ್ಲಬ್ ಅವರ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.31): ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೆಮಿಮಾ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೇರಿಸಿದಾಕೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಖಾರ್ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಕ್ಲಬ್, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರಣ: ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ಇವಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ
ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 127 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಭಾರತವು 2025 ರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಈಗ ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಖಾರ್ ಜಿಮ್ಖಾನಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಜೆಮಿಮಾಳ ತಂದೆ ಇವಾನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಬ್ನ ಬೈಲಾಗಳು ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ.
"ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ. ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ಗಡೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತ್ತು.
ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರ
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಬ್ ಔಪಚಾರಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು. "ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್ ದೇವ್ನಾನಿ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಜೆಮಿಮಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ರದ್ದತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರದ್ದತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 116 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. 14 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 339 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.