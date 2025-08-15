ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು-ಸೋಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 14 ರಂದು ಬದ್ದ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತ ದಾಟಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಎದುರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ.
1984 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ 16 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. 1986 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಗುಳಿದಿತ್ತು. 1990-91 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ತಂಡ ಭಾರತ. ಎಂಟು ಬಾರಿ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಇದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ, ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. 1984 ರ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಭಾರತ 54 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2023 ರ ಕೊನೆಯ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 228 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 97 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೊನೆಯ ಗೆಲುವು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಫಲಿತಾಂಶ:
1984ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 54 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ
1988ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
1995ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 97 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ
1997ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ
2000ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 44 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2004ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 59 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2008ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2008ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2010ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2012ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2014ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2016ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ (ಟಿ20 ಮಾದರಿ)
2018ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2018ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ
2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ(ಟಿ20 ಮಾದರಿ)
2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ(ಟಿ20 ಮಾದರಿ)
2023ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲ
2023ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 228 ರನ್ ಅಂತರದ ಭಾರೀ ಜಯ