ಉತ್ತರ ಝೋನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದರೂ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 175 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಜಗದೀಶನ್ (197) ಮತ್ತು ಖಜೂರಿಯಾ (128) ಅವರ ಶತಕಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಝೋನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದರೂ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಥ್‌ ಝೋನ್ ಎದುರು ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್ 175 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್‌ನ 536 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಝೋನ್ 361 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಕೇರಳದ ಎಂ.ಡಿ. ನಿತೀಶ್ ಉತ್ತರ ಝೋನ್‌ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (13) ಔಟಾದರು. ಎನ್. ಜಗದೀಶನ್ (52) ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ (16) ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದಿದ್ದರು.

ಐದನೇ ದಿನ 278 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಉತ್ತರ ಝೋನ್ ಇಂದು ಕೇವಲ 83 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶುಭಮ್ ಖಜೂರಿಯಾ (128), ಮಾಯಾಂಕ್ ದಾಗರ್ (31), ಅಕ್ವಿಬ್ ನಬಿ (10) ಮತ್ತು ಯುದ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (7) ಬೇಗನೇ ಔಟಾದರು. ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ (11) ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಝೋನ್‌ಗೆ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 38 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ (6) ಮತ್ತು ಯಶ್ ಧುಲ್ (14) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ (40) ಮತ್ತು ಖಜೂರಿಯಾ 63 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಿತೀಶ್ ಬದೋನಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್‌ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್‌ಥ್ರೂ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು (82) ಮತ್ತು ಖಜೂರಿಯಾ 171 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಕನ್ನಯ್ಯ ವಧಾವನ್ (0) ರನೌಟ್ ಆದದ್ದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಉತ್ತರ ಝೋನ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಖಜೂರಿಯಾ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 20 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

Related Articles

2025 ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
2025 ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗಿದು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗಿದು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 197 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎನ್. ಜಗದೀಶನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್‌ನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ (57), ತನಯ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ (58) ಮತ್ತು ರಿಕಿ ಭೂಯಿ (54) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೇರಳದ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಜಾರ್ (29) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (11) ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಝೋನ್ ಪರ ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (43) ಮತ್ತು ಜಗದೀಶನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 103 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು. ನಿಶಾಂತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ನಂತರ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವದತ್, ಜಗದೀಶನ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 128 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಕೂಡಲೇ ದೇವದತ್ ಔಟಾದರು. ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಲೆ (15) ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 297 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಝೋನ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ (11) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಒಂದು ರನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲು ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಜಗದೀಶನ್ ಮತ್ತು ರಿಕಿ ಭೂಯಿ (54) 87 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ದ್ವಿಶತಕದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಗದೀಶನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 16 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.