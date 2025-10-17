New Cricket Format Launched First Season with 6 Teams in January 2026 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ 'ಟೆಸ್ಟ್20' ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತಲಾ 20 ಓವರ್ಗಳ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.17): ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವುದು ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ10 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್20. ದಿ ಒನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವ್ ಬಹಿರ್ವಾನಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವರೂಪವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಯ ಆಟದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಘಮ ಹಾಗೂ ಟಿ20ಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಟದ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಾದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಸರ್ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಅವರು ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಮಾದರಿ?
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಸಾರವನ್ನು T20ಯ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು 80 ಓವರ್ಗಳಾಗಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ ಗೆಲುವು, ಸೋಲು, ಟೈ ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ಇರಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
AI ಡಿಸ್ಕವರಿ ಎಂಜಿನ್
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ AI ಡಿಸ್ಕವರಿ ಎಂಜಿನ್ - ವೀಡಿಯೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಆಟಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರವರ್ತಕ ವೇದಿಕೆ - ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.\
ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅನಾವರಣ
ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ 2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದುಬೈ, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರೆಯರ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡೆಯು ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವು 16 ಆಟಗಾರರು, 8 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 8 ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಕ್ತಿಯ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.