Thalapathy Vijay Party: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Tamilaga Vettri Kazhagam ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗುಲು ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
TVK 2ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಂದೆ TVK ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ADMK ಟೀಕಿಸಿದರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದ ವಿಜಯ್, ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯ್ರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರು.
TVK ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಎಸೆದ ವಿಜಯ್ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು
ಆಗ ವಿಜಯ್ಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆದಾಗ ಆತ ವೇದಿಕೆಯ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತೂಗಾಡಿದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದರು.
TVK ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು
ಮಧುರೈ TVK ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ರ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆರಂಬಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರತ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತ TVK ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ''ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎದೆ ನೋವು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಸರತ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
TVK ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸತತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು
TVK ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದು TVK ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು TVK ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ರನ್ನು 'ಅಂಕಲ್' ಎಂದು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕರೆದ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಬಿದ್ದು ಕಾರು ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, TVK ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಡಿಎಂಕೆ, TVK, ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ''ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂಕಲ್, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂಕಲ್'' ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಲಿನ್ರನ್ನು ವಿಜಯ್ 'ಅಂಕಲ್' ಎಂದು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ADMK ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.