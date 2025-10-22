'ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಾಪ್ಸೀ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾಪ್ಸೀ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ!
ತಾಪ್ಸೀ ಪನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ!
ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟಿ ತಾಪ್ಸೀ ಪನ್ನು (Taapsee Pannu), ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ! 'ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ತಾಪ್ಸೀ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ (Mathias Boe) ಅವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಥಿಯಾಸ್ ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ನೋಡಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ತಾಪ್ಸೀ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ನಿಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಂತೂ ಸಖತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದು, ನಂತರ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬೋ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಾಪ್ಸೀ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಪ್ಸೀ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಈ ರೂಢಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಪ್ಸೀ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಈ ರೂಢಿಯನ್ನು ಮುರಿದು, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಥಿಯಾಸ್ ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಾಪ್ಸೀ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾಪ್ಸೀ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು!
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, "ನಾನು ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಇದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಿತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನಿಸುತ್ತದೆ."
ತಾಪ್ಸೀ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಾಪ್ಸೀ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವುದು, ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಎಂದು ತಾಪ್ಸೀ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಪ್ಸೀ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಲವು ಯುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಪ್ಸೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಪ್ಸೀ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತಾಪ್ಸೀ ಮತ್ತು ಮಥಿಯಾಸ್, ಸುಂದರವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.