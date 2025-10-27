ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರೀಗ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಕಂಬ್ಯಾಕ್!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಸಹ-ನಟರಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ನಟನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ (Maa Inti Bangaram) ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಶಾಕುಂತಲಂ' (2023) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ವಾಪಸಾತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಂಡವು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಮಂತಾ!
ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ದುರಂಗ ಮತ್ತು ಬಧಾಯಿ ದೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಥೆಯು ಕುಟುಂಬ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುಲ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಕಥೆ
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತದೆ. 'ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಂಗಾರ' ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.