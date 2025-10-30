ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮನೀಶ್ ಅವರನ್ನು, "ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಮನೀಶ್ ಅವರು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇನು?

ಫ್ಯಾಷನ್ ಗುರು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 'ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಮಾದ'! ಆ ನಟಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕಥೆ!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್, ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್, ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (Manish Malhotra) ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸುಂದರ ಉಡುಪುಗಳು, ಐಕಾನಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದ ಮನೀಶ್, ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ 'ಟೂ ಮಚ್' ಎಂಬ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮನೀಶ್, ಒಂದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ನಗುತ್ತೀರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ!

'ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ!' - ಮನೀಶ್ ಅವರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ!

ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಅವರನ್ನು, "ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಮನೀಶ್ ಅವರು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾವು ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಪುನೀತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. 'ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ನಾನು ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ನಟಿಗೇ ಹೋಯಿತು!" ಎಂದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೀಶ್, "ಆದರೆ ಆ ನಟಿ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೀಶ್ ಆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಯಾರೆಂದು! ಹೌದು, ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಕಥೆ!

ಮನೀಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 'ದೋಸ್ತಾನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು 'ಲೆಹ್ರೆನ್ ರೆಟ್ರೋ' ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಧು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಮನೀಶ್‌ಗೆ "ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಆಜಾವೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೈ. ಇಸ್ಸೇ ತುಮ್ಕೊ ಛುಟ್ಕಾರಾ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ (ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಅವಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ)" ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ "ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ" ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕರಣ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೇ ತಲುಪಿತು! ಸಹಜವಾಗಿ, ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

"ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ 'ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು" ಎಂದು ಮಧು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕರಣ್, ಮನೀಶ್‌ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ "ಏನು ಮಾಡಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಮನೀಶ್ ತಮಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಂಬರ್‌ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಇದನ್ನು "ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಿಗಳಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು!

ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಮನೀಶ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, "ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಧು, "ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆಂದರೆ, ಶಾಶ್ವತ ವೈರಿಗಳಾಗುವ ಬದಲು, ಅವರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಟ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್‌ನ ತಮಾಷೆ!

'ಟೂ ಮಚ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, 'ಇದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ದೃಶ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅವಳು ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು." ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ "ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. "ನಾನು ಬಿಗಿಯಾದ, ಬಹುತೇಕ ಹರಿಯುವ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗುರು ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಈ ಕಥೆಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಮಾಷೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ!